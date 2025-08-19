Feria de San Agustín impulsa ventas de comerciantes en Tapachula

Tapachula, Chiapas, 19 de agosto de 2025.– La Feria de San Agustín 2025 ha generado un repunte en las ventas de los comerciantes instalados en el parque central, quienes aseguran que esta ubicación les permite mayores ingresos en comparación con años anteriores, cuando eran enviados al parque Bicentenario.

“Estar en el centro nos beneficia más; aquí todos pasan y compran, incluso con lluvias se vende mejor que antes”, comentó uno de los vendedores.

En el lugar se han instalado cerca de 300 puestos de distintos giros, desde alimentos y artesanías hasta juegos mecánicos y venta de juguetes. La afluencia de visitantes es constante, con mayor concentración los fines de semana.

De acuerdo con los comerciantes, las familias provenientes de comunidades rurales realizan un gasto significativo en comida, juegos y productos tradicionales, lo que fortalece la economía local.

La feria comenzó el 7 de agosto y concluirá el día 30, teniendo como fecha central el 28 de agosto, cuando se espera la mayor asistencia de visitantes.

El orbe / Carlos Montes