jueves, agosto 21, 2025
spot_img
InicioAl InstantePoder Judicial ratifica su compromiso con la justicia y la protección de...
Al InstanteRojas

Poder Judicial ratifica su compromiso con la justicia y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes

0
31

Poder Judicial ratifica su compromiso con la justicia y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes

– Dictan sentencia condenatoria de 25 años de prisión por el delito de Homicidio Calificado.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de una persona del sexo masculino por el delito de Homicidio Calificado, cometido en agravio de un adolescente con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Ocosingo, Chiapas, el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de ese distrito judicial resolvió imponer a Ignacio «N» una pena de 25 años de prisión, además del pago de la reparación del daño.

Lo anterior, derivado del desahogo de pruebas realizado por el órgano técnico de investigación y acusación durante las audiencias orales, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, bajo el enfoque humanista que ha implementado el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con la justicia y con la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, garantizando que los delitos que atenten contra su integridad o su vida no queden impunes.

Poder Judicial ratifica su compromiso con la justicia y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes
Artículo anterior
México se Tecnifica: Histórica Inversi{on de 60 Mil MDP para Distritos de Reigo y Garantizar el Agua como un Derecho
Artículo siguiente
Con hat-trick de “Rayo” Aguilar, Tapachula FC TDP vence a Malacateco en Guatemala
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

“Visiten Palenque, hoy es un lugar seguro”, Óscar Alberto Aparicio Avendaño

Al Instante staff - 0
Con el objetivo de caminar de cerca a las y los ciudadanos, el Secretario de Seguridad del Pueblo (SSP) el doctor y piloto aviador,...
Leer más

En operativo interinstitucional detienen a masculino con arma de fuego y presuntos narcóticos en Cintalapa de Figueroa

Al Instante staff - 0
En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la...
Leer más

Juan Carlos Moreno Guillén destaca nombramiento de nueva magistrada

Al Instante staff - 0
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo una reunión con la recién nombrada magistrada Leticia Pérez...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV