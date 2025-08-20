Con hat-trick de “Rayo” Aguilar, Tapachula FC TDP vence a Malacateco en Guatemala

Malacatán, Guatemala a 20 de agosto de 2025.- El equipo de Tapachula FC de Tercera División Profesional disputó este miércoles un encuentro amistoso internacional de preparación rumbo al inicio de la temporada 2025-2026 de la Liga TDP, enfrentando en calidad de visitante al conjunto especial de los Toros de Malacateco en el Estadio de Santa Lucía.

Estos compromisos representan una valiosa oportunidad para el cuerpo técnico encabezado por el director técnico Edgar Marini, quien continúa observando jugadores, otorgando minutos a los nuevos refuerzos y probando variantes tácticas de cara al arranque del torneo.

En el primer tiempo, los de la Perla del Soconusco mostraron superioridad en el terreno de juego y lograron irse al descanso con ventaja de 0-2 gracias a las anotaciones de César Baneco al minuto 14 y de Santiago “Rayo” Aguilar al 39’.



Ya en la parte complementaria, Tapachula mantuvo el dominio absoluto del encuentro. El delantero Santiago “Rayo” Aguilar se convirtió en la figura del partido al firmar dos goles más y concretar un hat-trick, mientras que el recién incorporado Eduard Donato cerró la cuenta para sentenciar el marcador definitivo de 0-5 en favor del cuadro tapachulteco.Con este triunfo, Tapachula FC continúa su preparación en busca de llegar en óptimas condiciones al inicio del torneo. Su próximo compromiso será este viernes 22 de agosto a las 15:00 horas, cuando visite a Pijijiapan FC, rival del mismo Grupo 2 de la Liga TDP.

