jueves, agosto 21, 2025
spot_img
InicioAl InstanteCon hat-trick de “Rayo” Aguilar, Tapachula FC TDP vence a Malacateco en...
Al InstanteDeportes

Con hat-trick de “Rayo” Aguilar, Tapachula FC TDP vence a Malacateco en Guatemala

0
25

Malacatán, Guatemala a 20 de agosto de 2025.- El equipo de Tapachula FC de Tercera División Profesional disputó este miércoles un encuentro amistoso internacional de preparación rumbo al inicio de la temporada 2025-2026 de la Liga TDP, enfrentando en calidad de visitante al conjunto especial de los Toros de Malacateco en el Estadio de Santa Lucía.
Estos compromisos representan una valiosa oportunidad para el cuerpo técnico encabezado por el director técnico Edgar Marini, quien continúa observando jugadores, otorgando minutos a los nuevos refuerzos y probando variantes tácticas de cara al arranque del torneo.
En el primer tiempo, los de la Perla del Soconusco mostraron superioridad en el terreno de juego y lograron irse al descanso con ventaja de 0-2 gracias a las anotaciones de César Baneco al minuto 14 y de Santiago “Rayo” Aguilar al 39’.

Ya en la parte complementaria, Tapachula mantuvo el dominio absoluto del encuentro. El delantero Santiago “Rayo” Aguilar se convirtió en la figura del partido al firmar dos goles más y concretar un hat-trick, mientras que el recién incorporado Eduard Donato cerró la cuenta para sentenciar el marcador definitivo de 0-5 en favor del cuadro tapachulteco.
Con este triunfo, Tapachula FC continúa su preparación en busca de llegar en óptimas condiciones al inicio del torneo. Su próximo compromiso será este viernes 22 de agosto a las 15:00 horas, cuando visite a Pijijiapan FC, rival del mismo Grupo 2 de la Liga TDP.

#TapachulaFC

Con hat-trick de “Rayo” Aguilar, Tapachula FC TDP vence a Malacateco en Guatemala Malacatán, Guatemala a 20 de agosto de 2025.- El equipo de Tapachula FC de Tercera División Profesional disputó este miércoles un encuentro amistoso internacional de preparación rumbo al inicio de la temporada 2025-2026 de la Liga TDP, enfrentando en calidad de visitante al conjunto especial de los Toros de Malacateco en el Estadio de Santa Lucía. Estos compromisos representan una valiosa oportunidad para el cuerpo técnico encabezado por el director técnico Edgar Marini, quien continúa observando jugadores, otorgando minutos a los nuevos refuerzos y probando variantes tácticas de cara al arranque del torneo. En el primer tiempo, los de la Perla del Soconusco mostraron superioridad en el terreno de juego y lograron irse al descanso con ventaja de 0-2 gracias a las anotaciones de César Baneco al minuto 14 y de Santiago “Rayo” Aguilar al 39’. Ya en la parte complementaria, Tapachula mantuvo el dominio absoluto del encuentro. El delantero Santiago “Rayo” Aguilar se convirtió en la figura del partido al firmar dos goles más y concretar un hat-trick, mientras que el recién incorporado Eduard Donato cerró la cuenta para sentenciar el marcador definitivo de 0-5 en favor del cuadro tapachulteco. Con este triunfo, Tapachula FC continúa su preparación en busca de llegar en óptimas condiciones al inicio del torneo. Su próximo compromiso será este viernes 22 de agosto a las 15:00 horas, cuando visite a Pijijiapan FC, rival del mismo Grupo 2 de la Liga TDP. #TapachulaFC
Artículo anterior
Poder Judicial ratifica su compromiso con la justicia y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes
Artículo siguiente
No hay desplazamiento forzado producto de la violencia en Frontera Comalapa: Fiscal General y Secretario de Seguridad
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

“Visiten Palenque, hoy es un lugar seguro”, Óscar Alberto Aparicio Avendaño

Al Instante staff - 0
Con el objetivo de caminar de cerca a las y los ciudadanos, el Secretario de Seguridad del Pueblo (SSP) el doctor y piloto aviador,...
Leer más

En operativo interinstitucional detienen a masculino con arma de fuego y presuntos narcóticos en Cintalapa de Figueroa

Al Instante staff - 0
En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la...
Leer más

Juan Carlos Moreno Guillén destaca nombramiento de nueva magistrada

Al Instante staff - 0
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo una reunión con la recién nombrada magistrada Leticia Pérez...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV