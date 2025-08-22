viernes, agosto 22, 2025
En operativo de seguridad detienen a tres personas con presuntos narcóticos y arma en Palenque

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a tres presuntos responsables del delito contra la salud y portación de arma de fuego, en el municipio de Palenque.

Durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en el barrio Linda Vista del citado municipio, elementos de la fuerza de seguridad detuvieron a Carlos “N”, de nacionalidad hondureña; Eduardo “N”, originario de Guadalajara, Jalisco y Elizabeth “N” del municipio de Palenque, por la posesión de presuntos narcóticos y arma de fuego.

A los presuntos responsables, se les aseguraron 34 dosis y dos bolsitas con un peso aproximado de cinco gramos cada una, de sustancia granulada con las características de la droga conocida como cristal, un arma de fuego tipo replica calibre .22 milímetros, una laptop, 5 teléfonos celulares y dos motocicletas de la marca Italika sin placas de circulación.

Los detenidos y objetos como comprobación de los ilícitos, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica por los delitos que resulten.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las acciones interinstitucionales para la prevención, combate e inhibición de los delitos, en toda la geografía chiapaneca.

