Presidenta Claudia Sheinbaum presenta Plan de Justicia del Pueblo como parte del Plan General Lázaro Cardenas del Rios

ADELANTO: PLAN DE JUSTICIA PARA EL PUEBLO DE AMUZGO

PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PRESENTA PLAN DE JUSTICIA DEL PUEBLO AMUZGO COMO PARTE DEL PLAN GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

* El Gobierno de México invirtió 916 mdp en beneficio de 83 comunidades del Pueblo Amuzgo localizadas en 3 municipios de Guerrero y dos de Oaxaca con una población de 67 mil 291 personas

* “Ya iniciamos con varias acciones, ya nos comprometimos con caminos, con escuelas, con centros de salud, con hospitales que ya iniciaron, pero vamos a seguir”

Como parte del Plan General Lázaro Cárdenas del Río, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentó formalmente el Plan de Justicia del Pueblo Amuzgo, que consiste en la rehabilitación de caminos, escuelas, centros de salud, de hospitales y la entrega de presupuesto directo a 83 comunidades que abarca los municipios de Tlacoachistlahuaca, Ometepec y Xochistlahuaca, en Guerrero; y San Pedro Amuzgos y Santa María Ipalapa, en Oaxaca, los cuales comprenden una población total de 67 mil 291 habitantes.

“El día de hoy estamos instalando formalmente el Plan de Justicia del Pueblo Amuzgo, es para los seis años que vamos a estar, o bueno, los próximos cinco porque ya cumplimos uno en el gobierno. Ya iniciamos con varias acciones, ya nos comprometimos con caminos, con escuelas, con centros de salud, con hospitales que ya iniciaron, pero vamos a seguir”, anunció.

Explicó que el Plan General Lázaro Cárdenas del Río abarca la región del Balsas que contempla a los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Morelos y el Estado de México; misma que trabajó el expresidente Lázaro Cárdenas, con mucho amor a su pueblo y cuyo seguimiento estará a cargo ahora de su nieto y actual Jefe de Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel.

Al corte de junio de 2025, el Gobierno de México ha invertido 916 millones de pesos (mdp) en los ejes temáticos de Gobierno y organización comunitaria; Educación indígena intercultural; Economía, sistemas productivos y artesanías; Salud y medicina tradicional; Cultura, lengua e identidad; Infraestructura básica; y derecho de las mujeres indígenas.

Adicional a esta inversión, q las 83 comunidades del Pueblo Amuzgo les fue asignado un monto superior a los 72 mdp, como parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM).

La Jefa del Ejecutivo Federal, informó que la puesta en marcha del Plan de Justicia del Pueblo Amuzgo estará bajo la súper de la subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, Marina Núñez Bespalova y al director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, con el compromiso de regresar a revisar avances en ocho meses.