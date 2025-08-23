domingo, agosto 24, 2025
Al Instante

En Frontera Comalapa, grupo interinstitucional detiene a presuntos responsables de los delitos contra la salud, asociación delictuosa y violación a la Ley Federal de Armas

– Les aseguran armas y narcóticos

Elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, detuvieron en flagrancia a Víctor «N» y a Carlos «N», ambos de nacionalidad guatemalteca, como presuntos responsables de los delitos contra la salud, asociación delictuosa y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en gravio de la sociedad, por hechos ocurridos en el municipio de Frontera Comalapa.

En acciones implementadas en el despliegue de elementos en relación a diligencias de cateos, sobre el tramo carretero ejido El Sabinalito-El Jaboncillo, se realizó la detención de los indiciados, a quienes previa inspección corporal, se les aseguraron dos armas largas tipo AK47 calibre 7.62mm; cartuchos útiles calibre 7.62mm; 20 bolsitas con marihuana; dos chalecos tácticos, y tres cargadores para arma larga.

Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de garantizar la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad.

