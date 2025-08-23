Fuerte choque entre motocicleta y camioneta en Tapachula deja un lesionado con fractura expuesta

Tapachula, Chiapas a 23 de agosto del 2025.- A las 10:05 de la noche de este sábado, se registró un aparatoso accidente vehicular sobre la 4ª Avenida Sur y 10ª Calle Poniente, a la altura de Plaza La Ceiba, en Tapachula.

De acuerdo con testigos, el percance ocurrió entre una motocicleta Italika 150Z color negro con verde y una camioneta Chevrolet Trax negra, luego de que presuntamente uno de los conductores no respetara el paso del uno por uno, generando un fuerte impacto.

El motociclista, identificado como Alex, salió proyectado junto con su unidad a más de siete metros de distancia, resultando gravemente lesionado. Paramédicos confirmaron que presentaba una fractura expuesta en el tobillo izquierdo, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital del IMSS para recibir atención médica especializada.

En el área existen cámaras de videovigilancia del C5, las cuales serán clave para esclarecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

El conductor de la Chevrolet Trax permaneció en el lugar, mientras que Elementos de Tránsito del Estado realizaron el peritaje correspondiente y aseguraron las unidades involucradas.

El orbe / Carlos Montes