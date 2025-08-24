PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM CONCLUYE HISTÓRICA, MEMORABLE E INTENSA GIRA POR GUERRERO

* Apoyo al pueblo amuzgo, a mujeres artesanas, inauguración e inicio de obras en salud y movilidad

En una exitosa gira por el estado de Guerrero, la Presidenta Claudia Sheinbaum recorrió del fin de semana del 22 al 24 de agosto los municipios de Acapulco, Tlapa de Comonfort, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Ometepec.

En Acapulco:

* Inauguró la primera etapa del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE, que tiene más de 400 camas y ocho quirófanos totalmente equipados.

* Dio inicio a las obras para la implementación de 20 km de Senderos para Mujeres Libres y Seguras.

* Encabezó la inauguración, abanderamiento y toma de protesta de la tripulación del Marinabús un nuevo sistema de transporte rápido, seguro y sustentable que conecta Puerto Marqués y el Zócalo de Acapulco.



En Tlapa de Comonfort:* Visitó el Hospital General de Tlapa de Comonfort del IMSS Bienestar que beneficia a cientos de personas en la montaña de Guerrero.

En Tlacoachistlahuaca:

* Presentó las acciones del Plan de Justicia para el Pueblo Amuzgo en el que el Gobierno de México ha invertido 916 mdp en beneficio de 83 comunidades de Guerrero y Oaxaca.

* Visitó el Centro de Salud de Servicios Ampliados de Tlacoachistlahuaca del IMSS Bienestar.

En Xochistlahuaca:

* Encabezó una asamblea con mujeres artesanas donde encabezó la entrega de Créditos a la Palabra, la meta es entregar 500 mdp.

En Ometepec:

* Visitó el módulo de registro de la Pensión Mujeres Bienestar, la cual beneficiará a todas las mujeres de 60 a 64 años.