Tapachula se consolida como una Ciudad Digna: Yamil Melgar

Con el propósito de consolidar a Tapachula como una ciudad digna, el alcalde Yamil Melgar, realizó un recorrido de supervisión para constatar la instalación de nuevos contenedores de basura en diferentes puntos de la ciudad, acción que contribuye a mantener la limpieza, mejorar la imagen urbana y fomentar el manejo responsable de los desechos.

Como parte de las acciones se instalaron nueve contenedores con tapa, con capacidad de mil 100 litros cada uno, en sitios estratégicos como la 14ª privada Norte esquina con 3ª calle Poniente; Parque Antiguo Aeropuerto; 14ª Norte esquina con 11ª calle Poniente; y 14ª privada Norte esquina con 5ª calle Poniente.



La ubicación de los contenedores responde a la necesidad de reducir la acumulación de residuos en la vía pública y garantizar espacios más ordenados y saludables, por lo que el edil hizo un llamado a la población a hacer un uso responsable de los mismos, depositando la basura en los sitios asignados para tal efecto.

“Estamos trabajando por una ciudad digna, pero de todos depende conservarla en óptimas condiciones, de esta manera podremos disminuir los residuos en banquetas y calles, garantizando entornos saludables en beneficio de la población”, subrayó.

Finalmente, Yamil Melgar recordó que, junto con la instalación de contenedores, su administración mantiene acciones permanentes de limpieza en boulevares, parques y otros espacios públicos, reafirmando su compromiso con el cuidado del medio ambiente y la salud de las familias tapachultecas.