miércoles, agosto 27, 2025
Autoridades aprehenden a cuatro presuntos homicidas: FGE

– Por hechos ocurridos en Tenejapa

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión en contra de Lucia “N”, María “N”, Bartolo “N” y Miguel “N”, como presuntos responsables del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Agustín “N”, por hechos ocurridos en la localidad Los Pinos, del municipio de Tenejapa, el pasado 23 de agosto de 2025.

Los mandamientos judiciales se ejecutaron derivados de los actos de investigación, que señalan que los inculpados fueron vistos con la víctima, momentos antes de que esta falleciera a consecuencia de las diversas contusiones en su anatomía.

Los indiciados fueron puestos a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas, quien definirá su situación legal.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de continuar garantizando la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad.

Instalan Comisión Interinstitucional con Enfoque Humanista del Gobierno del Estado de Chiapas
