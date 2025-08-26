Desarticulan banda dedicada al robo de ganado

– Por hechos ocurridos en el municipio de Palenque, en 2024

– Serán puestos a disposición del órgano jurisdiccional, quien definirá su situación legal

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron orden de aprehensión en contra de Armín “N”, Anuel “N”, Gerónimo y Maurilio “N”, como presuntos responsables de abigeato agravado, cometido en perjuicio de Juana “N”, por hechos ocurridos en el ejido Chancalá Zapote, perteneciente al municipio de Palenque, el 21 de noviembre de 2024.

De acuerdo con los hechos, testigos presenciales arribaron a una parcela y observaron dos vehículos ganaderos estacionados en el corral de manejo. Al intentar iluminar el lugar, fueron amagados con arma de fuego por los señalados, quienes con lujo de violencia se apoderaron de 12 semovientes bovinos, marcados con el fierro quemador MVA, propiedad de Juana “N”, dándose a la fuga con rumbo desconocido. Asimismo, los testigos refirieron que dichas personas remarcaron 41 semovientes bovinos con un fierro quemador adentro de una herradura.

Elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, adscritos a la Fiscalía de Combate al Abigeato, cumplimentaron el mandamiento judicial otorgado por el Juez de Control de Distrito en Catazajá, en contra de los indiciados, presuntamente integrantes de la banda “Los Vázquez”.

Los presuntos responsables serán puestos a disposición del órgano jurisdiccional, quien definirá su situación legal.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de aplicar la ley y garantizar la protección del medio ambiente, combatiendo el delito de abigeato con Cero Impunidad.