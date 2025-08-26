“Siempre seremos aliados y contarán con nosotros”: Óscar Alberto Aparicio Avendaño

1 de 6

•Secretario de Seguridad del Pueblo toma protesta como integrante de la Comisión Interinstitucional con Enfoque Humanista del Gobierno del Estado de Chiapas.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 26 de agosto de 2025.- Durante la instalación de la Comisión Interinstitucional con Enfoque Humanista del Gobierno del Estado de Chiapas, el secretario de Seguridad del Pueblo, el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, junto al subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Zeín Jerónimo Gil; la secretaria de Gobierno y Mediación, Patricia del Carmen Conde Ruiz; la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género, Dulce Rodríguez Ovando, El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca y el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, en su calidad de presidente, tomaron protesta como integrantes de este mecanismo.

La Comisión, tiene como propósito fortalecer la coordinación entre instituciones dónde se privilegie el diálogo y la construcción de acuerdos que atiendan con sensibilidad y eficacia las demandas ciudadanas de las mujeres, jóvenes y adultos mayores.

El secretario de Seguridad del Pueblo, destacó que, gracias a la voluntad política del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, Chiapas avanza de manera contundente con el tema de mediación, que es fundamental para lograr que las más de 7 mil Personas Privadas de su Libertad en Chiapas tengan acceso a una a reinserción social digna y exitosa. “Siempre seremos aliados y contarán con nosotros”, apuntó.

Recalcó que, desde la Secretaría de Seguridad del Pueblo, se trabaja con compromiso y responsabilidad en la creación de estrategias que garanticen y velen por el respeto irrestricto de los Derechos Humanos de todas y todos.

Como integrante de la Comisión, señaló que, en esta Nueva ERA, este engranaje de voluntad, capacidad y conocimiento, será un parteaguas que permitirá resoluciones importantes priorizando el bienestar y la protección.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo, refrenda el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada y estratégica para impulsar y promover acciones que garanticen en todo momento la protección y salvaguarda de las familias chiapanecas.