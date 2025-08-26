martes, agosto 26, 2025
Todo listo para arrancar el próximo ciclo escolar 2025-2026.

Todo se encuentra listo para el inicio del ciclo escolar 2025-2026 en la región Soconusco. El delegado regional de Educación en el soconusco, Venerando Díaz Martínez, informó que, desde Mapastepec hasta Unión Juárez, operarán un total de 1,176 escuelas de los tres niveles educativos: preescolar, primaria y secundaria, en ambos sistemas, estatal y federalizado.

De acuerdo con la dependencia, serán más de 120 mil alumnos los que retomarán sus actividades escolares en esta zona del estado, en lo que representa uno de los regresos a clases más numerosos del sureste.

Hasta el momento, el movimiento magisterial no ha emitido indicativos de posibles manifestaciones o protestas que pudieran poner en riesgo el arranque del ciclo escolar, por lo que se prevé un inicio sin contratiempos.

