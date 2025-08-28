jueves, agosto 28, 2025
En operativos interinstitucionales detienen a tres personas con presuntos narcóticos en Tuxtla Chico y Acacoyagua

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a tres personas por probables responsables del delito contra la salud, en los municipios de Tuxtla Chico y Acacoyagua.

En una primera acción, en la colonia barrio San Juan en el municipio de Tuxtla Chico, detuvieron a Abraham “N” y Verónica “N”, por la posesión de 20 dosis de la presunta droga conocida como cristal y 13 bolsitas de nylon transparente en su interior hierba verde y seca con las características de la marihuana.

En una segunda acción, sobre el tramo carretero Acacoyagua a Mapastepec a la altura del desvio a la colonia Bonanza, detuvieron a Octavio “N”, que conducía una motocicleta marca Vento de color negro con azul, por la presunta posesión de 6 dosis de la presunta droga conocida como cristal y una bolsita de nylon conteniendo hierba verde y seca con las características propias de la marihuana.


Los detenidos y narcóticos, quedaron disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las estrategias interinstitucionales para brindar seguridad y vigilancia en el territorio chiapaneco, para crear un clima de paz y tranquilidad.

