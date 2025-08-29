viernes, agosto 29, 2025
Presidenta Claudia Sheinbaum Destaca Cooperación con Brasil en Salud e Industrialización.

PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM DESTACA COOPERACIÓN CON BRASIL EN SALUD E INDUSTRIALIZACIÓN

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la cooperación entre México y Brasil en materia de salud e industrialización, tras la reunión que tuvo con funcionarios y empresarios de este país para intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación entre las dos economías más fuertes de América Latina.

“Más bien es la colaboración y la cooperación que se pueda hacer con ellos entre México y Brasil, somos las dos economías más importantes de América Latina y estos acuerdos de cooperación son muy importantes”, señaló desde la conferencia “Las mañaneras del pueblo”.

Detalló que en esta reunión abordaron la posibilidad de equiparar a sus autoridades sanitarias para intercambiar medicamentos y reconoció el interés de México para aprovechar el uso de etanol como combustible y de la caña para electricidad; además de la industrialización agropecuaria que permitió decretar hambre cero en Brasil.

Destaca Titular de la SEP Visión Humanista del Gobernador Eduardo Ramírez Para Impulsar la Educación en Chiapas
