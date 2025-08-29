«La Escuela es para Aprender y ser Feliz»: Presidenta Claudia Sheinbaum envia mensaje a Niñas y Niños por su regreso a Clases.

“LA ESCUELA ES PARA APRENDER Y SER FELIZ”: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ENVÍA MENSAJE A NIÑAS Y NIÑOS POR SU REGRESO A CLASES

A unos días del regreso a clases, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitió un mensaje a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que el próximo 1 de septiembre vuelven a las aulas y recordó que a la escuela se va a aprender, pero también a ser felices.

“Muchas felicidades a niños y niñas, adolescentes, jóvenes que inician su escuela. La escuela es para aprender, evidentemente, pero es para ser felices también, hay que ser disciplinados ¿verdad? No estar echando relajo todo el día”, expresó.

Recordó que el próximo año inicia la entrega de las Becas Rita Cetina para alumnos y alumnos de primaria, además de que el Gobierno de México fortalecerá el programa Vive saludable, vive feliz.