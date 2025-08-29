Comunicado importante:

Se ha difundido información falsa sobre un bloqueo en la carretera Oaxaca-Chiapas que impide el paso hacia Chiapas. El bloqueo se encuentra en el estado de Oaxaca, específicamente en el tramo Santo Domingo Ingenio-Santiago Niltepec, a la altura del Puente El Cazadero.

Se recomienda a la ciudadanía verificar la información antes de compartirla para evitar la difusión de noticias falsas. La Secretaría de Seguridad del Pueblo se encuentra trabajando para seguir garantizando la paz y la seguridad del estado.