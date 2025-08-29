viernes, agosto 29, 2025
spot_img
InicioAl InstanteComunicado importante:
Al InstanteRojas

Comunicado importante:

0
31

Se ha difundido información falsa sobre un bloqueo en la carretera Oaxaca-Chiapas que impide el paso hacia Chiapas. El bloqueo se encuentra en el estado de Oaxaca, específicamente en el tramo Santo Domingo Ingenio-Santiago Niltepec, a la altura del Puente El Cazadero.

Se recomienda a la ciudadanía verificar la información antes de compartirla para evitar la difusión de noticias falsas. La Secretaría de Seguridad del Pueblo se encuentra trabajando para seguir garantizando la paz y la seguridad del estado.

Comunicado importante:
Artículo anterior
«La Escuela es para Aprender y ser Feliz»: Presidenta Claudia Sheinbaum envia mensaje a Niñas y Niños por su regreso a Clases.
Artículo siguiente
Poder Judicial reafirma su compromiso contra la impunidad en delitos que atenten contra la integridad de las niñas, niños y adolescentes
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

La Fiscalía General del Estado, Informa:

Al Instante staff - 0
La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación por el delito de robo a una empresa inmobiliaria en la colonia Moctezuma de...
Leer más

Pensiones millonarias a Exfuncionarios del periodo Neoliberal son ofensivas; Se analiza reforma Constitucional: Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Comunicado 376/2025 PENSIONES MILLONARIAS A EXFUNCIONARIOS DEL PERIODO NEOLIBERAL SON OFENSIVAS; SE ANALIZA REFORMA CONSTITUCIONAL: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM * La reforma constitucional tendrá como objeto reducir...
Leer más

Tapachula FC con la mira en otro triunfo ante Venados

Al Instante staff - 0
El conjunto de Tapachula FC afrontará este sábado su segundo compromiso del Torneo Apertura 2025 de la Liga Premier, cuando visite a Deportiva Venados...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV