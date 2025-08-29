viernes, agosto 29, 2025
Poder Judicial reafirma su compromiso contra la impunidad en delitos que atenten contra la integridad de las niñas, niños y adolescentes

– Dictan sentencia de 30 años de prisión a Crescencio “N” por su responsabilidad penal en los hechos ocurridos en Tonalá, Chiapas.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, con el firme compromiso en el acceso a la justicia y la protección de los derechos que salvaguarden la integridad de las niñas, niños y adolescentes, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó una sentencia condenatoria a Crescencio “N”, por el delito de Pederastia Agravada, cometido en contra de una niña con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Tonalá, Chiapas, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado, luego de que el órgano técnico de investigación y acusación realizara el desahogo probatorio en audiencias orales.

Por ello, el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de ese distrito judicial determinó imponerle a Crescencio “N” una pena de 30 años de prisión, así como el pago de la reparación del daño.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con la erradicación de la impunidad en los delitos que vulneran la integridad y los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes.

Comunicado importante:
En operativo de seguridad detienen a masculino con vehículo con reporte de robo en San Cristóbal de las Casas.
