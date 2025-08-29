viernes, agosto 29, 2025

En operativo de seguridad detienen a masculino con vehículo con reporte de robo en San Cristóbal de las Casas.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, detuvieron a un masculino con vehículo con reporte de robo.

Con el fin de hacer cumplir la ley y garantizar el Estado de Derecho de la ciudadanía chiapaneca en operativo de seguridad, elementos de la fuerza interinstitucional en el barrio Maestros de México, detuvieron a Juan “N”, en posesión de un vehículo con reporte de robo.

La unidad vehicular marca Nissan tipo Sentra de color gris y placas de circulación del Estado de México, cuenta con reporte de robo del 8 de agosto de 2025 en el estado de Chiapas, como resultado de la consulta en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

Ante los hechos, el detenido y el objeto tendiente a la comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para su investigación y determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar realizando operativos interinstitucionales para el combate al robo de vehículos en el estado de Chiapas.

