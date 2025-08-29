viernes, agosto 29, 2025
Eduardo Ramírez recorre el buque ARM Chiapas y reconoce labor de la Zona Naval

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado por el comandante de la 22 Zona Naval, Martín Felipe de Jesús Santillán Murillo, y el comandante interino de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González, realizó un recorrido por el buque ARM Chiapas, destinado a labores de patrulla oceánica para proteger la seguridad y la soberanía nacional.


En ese contexto, el mandatario agradeció al vicealmirante Santillán Murillo por su hospitalidad y el respaldo en las tareas de mantener la paz en Chiapas. Asimismo, reconoció y felicitó al capitán de fragata, José Miguel Rodríguez Rosado, así como al personal de la Zona Naval que diariamente trabaja en esta embarcación para salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

