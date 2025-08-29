viernes, agosto 29, 2025
Tapachula FC con la mira en otro triunfo ante Venados

23

El conjunto de Tapachula FC afrontará este sábado su segundo compromiso del Torneo Apertura 2025 de la Liga Premier, cuando visite a Deportiva Venados en el Estadio Diego Alonso Molina, en Tamanché, Yucatán, a partir de las 10:30 de la mañana.
El equipo de La Perla del Soconusco ya se encuentra en la ciudad de Mérida, mentalizado en buscar un resultado positivo en calidad de visitante. Tras haber debutado con triunfo en casa la semana pasada frente a Neza FC, los dirigidos por Diego Mazariegos intentarán hilvanar su segunda victoria consecutiva en el arranque del campeonato.
Para este compromiso, el estratega chiapaneco no podrá contar con el capitán Moisés Villatoro, quien se encuentra en proceso de recuperación por lesión. Asimismo, Uriel

Lara y José Ángel Solís continúan bajo tratamiento médico y no estarán disponibles para la jornada 2.
Por su parte, Deportiva Venados hará su debut en el torneo luego de descansar en la primera fecha. El conjunto astado presentará a sus refuerzos Klinsman Calderón y Pedro Hermida, quienes se perfilan para sumar sus primeros minutos con el plantel.
El equipo tapachulteco saltará a la cancha con la determinación de proponer el partido y conseguir un resultado favorable, motivado por la pasión y el respaldo de su afición. Cada esfuerzo en el terreno de juego será en honor a la gente de La Perla del Soconusco, que siempre acompaña y alienta el camino del equipo.

