Yamil Melgar refrenda compromiso con el bienestar de los adultos mayores.

En el marco del Mes del Abuelo, el presidente municipal, Yamil Melgar destacó que para su administración las abuelas y los abuelos representan un ejemplo invaluable de sabiduría, amor incondicional y fortaleza, por ello, se trabaja de manera permanente en acciones que contribuyen a su bienestar y desarrollo integral.

El alcalde subrayó que su gobierno trabaja de manera permanente en la modernización y mejoramiento de las vialidades, con el objetivo de que los adultos mayores cuenten con un acceso seguro y digno hacia sus hogares, generando entornos urbanos más accesibles y funcionales.

De igual manera, señaló que se han fortalecido los servicios de la Brigada Integral de Salud, priorizando siempre el bienestar y la dignidad de los abuelos, con atención médica cercana y de calidad que permita mejorar su calidad de vida y prevenir riesgos.

Yamil Melgar resaltó que el Gobierno Municipal promueve una cultura de inclusión en todos los ámbitos de la vida diaria, impulsando programas y acciones que dignifiquen la vida de dicho sector de la población, garantizando su participación activa y el reconocimiento de sus derechos.

Finalmente, reiteró que el Ayuntamiento de Tapachula seguirá trabajando con responsabilidad y sensibilidad social, asegurando que cada acción de gobierno fortalezca el respeto, la gratitud y el cuidado hacia quienes han sido pilares fundamentales en la construcción del Tapachula de hoy.