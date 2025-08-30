Continuar en la senda del estudio nos permite tener una mejor comunidad, estado y país: Juan Carlos Moreno Guillén

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, participó en la Ceremonia de Graduación de la Licenciatura en Derecho Generación 2021-2025 y Posgrados Generación 2023-2025, de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas (Fldch) y el Instituto Nacional de Estudios Fiscales (INEF).

Durante esta ceremonia, el magistrado presidente Moreno Guillén agradeció al rector de la Fldch, Gabriel Enrique Bravo del Carpio, la oportunidad de participar en esta ceremonia, y celebrar el inicio de una nueva etapa en la vida profesional de estas y estos egresados, invitándoles a que, sin importar la vertiente que elijan para desarrollarse, lo hagan siempre con felicidad y ahínco.

Asimismo, Moreno Guillén reconoció el esfuerzo de las y los graduados, y en el caso de quienes egresaron de posgrados, el tiempo y el espacio para seguir capacitándose, porque a pesar de contar con obligaciones del día a día, siguen con ese ímpetu; por lo que les exhortó a continuar profesionalizándose, puesto que el Derecho es dinámico y se va adecuando a la sociedad en que vivimos; además, seguir esta senda del estudio y replicarlo en la sociedad y la familia, nos hará tener una mejor comunidad, estado y país.

Con esta participación, el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén reafirma los lazos interinstitucionales entre el Poder Judicial y las instituciones educativas, para promover la capacitación y la especialización del conocimiento jurídico.

En esta importante actividad, participaron el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Guillermo Nieto Arreola; el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, Mario Guillén Guillén; las diputadas Getsemaní Moreno Martínez, Andrea Negrón Sánchez, María Mandiola Totoricaguena; la magistrada del Circuito Especializado Penal y Civil de Vigésimo Circuito Judicial del PJF, Jaqueline Ángel Juan; el fiscal de Mecanismos Alternativos de Controversias de Chiapas, Gabriel Isaac Sarmiento Robles; el director de Profesionalización de la FGE, Manuel Corado de Paz, y el capitán de infantería José Manuel Hernández Sánchez.