Autos híbridos una alternativa sustentable en Tapachula

Tapachula, Chiapas a 2 de septiembre 2025.- En un contexto de creciente preocupación ambiental, la adopción de tecnologías limpias en el sector automotriz está marcando una diferencia significativa. Los vehículos híbridos, como los ofrecidos por conocida empresa automotriz en Tapachula no solo representan un ahorro económico para los usuarios, sino que también contribuyen directamente a la reducción de emisiones contaminantes, así lo expresó Estefanía Esponda Velázquez, gerente de ventas de empresa de automotriz en Tapachula.