martes, septiembre 2, 2025
spot_img
InicioAl InstanteReporte Ciudadano
Al Instante

Reporte Ciudadano

0
23

Cae árbol a la altura de la Curva de la Muerte, precauciones al circular por esa zona

Cae árbol a la altura de la Curva de la Muerte, precauciones al circular por esa zona
Artículo anterior
Rutas de la Salud: Hospital y Centros de Salud del IMSS Bienestar tienen 100% de Abasto con entrega de 28 millones de medicamentos.
Artículo siguiente
Agradezco su apoyo y asistencia al Primer Informe de Gobierno y al Consejo Nacional de Seguridad Pública.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Sofía Espinoza y Guadalupe Gómez encabezan 5ta Reunión con Víctimas de Violencia

Al Instante staff - 0
• El Voluntariado FGE Chiapas “Siempre al Lado de la Gente” realizó este encuentro al que asistió el Fiscal General, Jorge Llaven En la 5ta Reunión...
Leer más

Poder Judicial refrenda su compromiso con una justicia con perspectiva de género, infancias y adolescencias

Al Instante staff - 0
- Dictan sentencia ejemplar de 65 años de prisión, además de la reparación del daño integral y moral para las víctimas indirectas. El...
Leer más

Eduardo Ramírez agradece respaldo de Claudia Sheinbaum a Chiapas en materia de seguridad

Al Instante staff - 0
· Participó en la 51ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezado por la...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV