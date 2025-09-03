Con Centro LIBRE y Comedores del Humanismo, Eduardo Ramírez impulsa bienestar en Tuxtla Gutiérrez

· Anunció la liberación de mujeres privadas de su libertad y la entrega de relojes inteligentes conectados al C5

· Inauguró los Comedores del Humanismo en las colonias El Jobo y Copoya

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró el Centro LIBRE del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (Paibim), con el propósito de garantizarles una vida plena, segura y libre de violencias, reafirmando así su compromiso con acciones humanistas.

“Hagan uso de su capacidad de denuncia. No queremos que en Chiapas haya mujeres violentadas o que se sientan en peligro. Que se escuche bien, que se escuche fuerte y que llegue muy lejos: estamos trabajando todas las autoridades para aplicar todo el peso de la ley a cualquier persona que cometa violencia de género”, expresó.

En este marco, anunció que pronto comenzará la entrega de relojes inteligentes a mujeres, conectados al C5 y diseñados para brindar atención inmediata en caso de encontrarse en riesgo. También informó que el próximo 8 de septiembre se liberará a mujeres privadas de su libertad en distintos penales, que incurrieron en delitos al verse obligadas a defender su vida o la de su familia, o porque fueron utilizadas por la delincuencia organizada.

Por su parte, la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Dulce María Rodríguez Ovando, destacó que este Centro LIBRE, el número 24 en el estado, ofrecerá atención psicológica, jurídica y de trabajo social a mujeres en situación de violencia. Además, convocó a sumarse a la Red “Tejedoras de la Patria”, subrayando que Chiapas ocupa el primer lugar nacional en esta estrategia.

La Tejedora de la Patria, Voz y Fuerza, Rocío Margarita Jiménez García, reconoció la sensibilidad de los gobiernos federal y estatal al colocar la agenda de las mujeres y niñas como prioridad, a través de estos espacios. Refrendó su compromiso de promover la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, “porque sabemos que el cambio verdadero comienza desde nuestra voluntad, empatía y unidad”, afirmó.

Posteriormente, el gobernador inauguró los Comedores del Humanismo en las colonias El Jobo y Copoya. Resaltó que garantizar el derecho a la alimentación de los sectores vulnerables es una prioridad para el gobierno de la Nueva ERA y aseguró que esta estrategia llegará a todas las regiones para que nadie se quede sin comer.

“Siempre apoyaré al pueblo porque me ha dado su confianza, cariño y voluntad para ser su gobernador. Trabajamos con el deseo de que la gente viva mejor. Deseamos que este comedor sirva con humanismo y, sobre todo, con pluralidad. Aquí se apoya sin distinción religiosa, ni condición económica ni militancia partidista, solo atendemos las necesidades del pueblo”, puntualizó.

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez, informó que en la capital ya operan seis Comedores del Humanismo y cuatro Unidades Móviles que recorren hospitales y alrededores. Señaló que a la fecha se han entregado más de 130 mil comidas, como parte de la esencia humanista de garantizar seguridad alimentaria a los sectores más vulnerables. “En estos comedores no sólo damos alimentos, sino nutrición, esperanza y cariño”, destacó.

El alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Angel Torres Culebro, reconoció el compromiso humanista del gobernador, resaltando la protección a las mujeres a través de los Centros LIBRE, que colocan a Chiapas como el estado con más espacios de este tipo en el país, y el apoyo alimentario mediante los seis Comedores del Humanismo.

La diputada local Getsemaní Moreno Martínez tomó protesta a las y los integrantes del Comité del Humanismo de las colonias El Jobo y Copoya, exhortándolos a trabajar diariamente para garantizar que las familias tengan acceso a la alimentación y al bienestar. Agregó que esta iniciativa, además de su impacto local y estatal, contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, como la erradicación de la pobreza.

Acompañaron al gobernador, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño; las secretarias Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, y de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca; así como la directora del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Yolanda María Alfaro Pérez.

También estuvieron presentes la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, Rosa Linda López Sánchez; la directora de Inclusión y Cohesión Social de la Secretaría de Desarrollo Social y Educación municipal, Karen Koch Ferrer Aquino; e integrantes del Cabildo de Tuxtla Gutiérrez, entre otros.