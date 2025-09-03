Fiscal General informa de los presuntos responsables de robo en tramo carretero y de falsa llamada de amenaza de bomba

– Por hechos ocurridos en el tramo carretero Pijijiapan-Tonalá y en el municipio de Tapachula

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer que se detuvo a Gabriela “N”, Maritza “N” y José “N”, como presuntos responsables del delito de robo, cometido en agravio de una empresa de licores, por hechos ocurridos el pasado 30 de agosto en el tramo carretero Pijijiapan-Tonalá.

Informó que las investigaciones continúan para dar con otras personas responsables de estos lamentables hechos de robo con violencia.

Además, Llaven Abarca dijo que en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo se dio con el paradero de la persona que presuntamente realizó la llamada falsa o de broma al 911, en la que alertaron de una posible bomba en la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas en Tapachula, el pasado 1 de septiembre.

Precisó que se trata de Gerardo “N”, empleado de una tienda de pinturas, quien es presunto responsable del delito de uso indebido de los servicios de emergencia.

Derivado de lo anterior, hizo un llamado respetuoso a la población para que utilice de manera responsable los números de emergencia, porque casi el 70 % de las llamadas que llegan al C5 son falsas, las cuales distraen a la fuerza operativa, ya que, como en este caso, se lleva a cabo un despliegue importante de elementos de instituciones federales y estatales.

Las cuatro personas detenidas se encuentran a disposición del Ministerio Público. En este sentido, el Fiscal General enfatizó que serán implacables para que quienes cometan este tipo de conductas delictivas, no queden impunes y reciban la sanción correspondiente.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de continuar garantizando la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad.