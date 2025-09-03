miércoles, septiembre 3, 2025
En operativo interinstitucional en San Cristóbal de Las Casas detienen a masculino en posesión de vehículo con reporte de robo

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino en posesión de vehículo con reporte de robo, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.

En patrullajes preventivos y disuasivos en el barrio San Antonio, elementos estatales lograron la detención de Belisario “N” quien conducía un vehículo marca Nissan tipo NP300 color blanco, mismo que al ingresar las características al Registro Público Vehicular (REPUVE) arrojó contar con reporte de robo de fecha 20 de junio de 2019 en el estado de Chiapas.

Por estos hechos quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las acciones coordinadas para el combate al robo de vehículos en todo el territorio chiapaneco.

