miércoles, septiembre 3, 2025
Al InstanteGusano Barrenador Sigue Afectando al Ato Ganadero en la Región Soconusco
Gusano Barrenador Sigue Afectando al Ato Ganadero en la Región Soconusco

0
15

• Aseguran que la plaga sigue ganando terreno, por lo que es necesario fabricar moscas estériles.

Tapachula, Chiapas 3 de Septiembre del 2025.- El gusano barrenador sigue afectando al ato ganadero y a la población en general en la región del Soconusco, por lo que es importante combatir la plaga mediante la fabricación y distribución de moscas estériles, dio a conocer Jorge Ortiz Arévalo, Director General del Rastro Municipal de Tapachula.

Consideró que, así como se combate la mosca de la fruta, así se debería combatir también la mosca del gusano barrenador. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Cierran Oficinas de SEMARNAT en Tapachula
En operativo interinstitucional en San Cristóbal de Las Casas detienen a masculino en posesión de vehículo con reporte de robo
