miércoles, septiembre 3, 2025
spot_img
InicioAl InstanteCierran Oficinas de SEMARNAT en Tapachula
Al Instante

Cierran Oficinas de SEMARNAT en Tapachula

0
19

• También concentran a personal de PROFEPA a Tuxtla Gutiérrez.

Tapachula, Chiapas 3 de Septiembre del 2025.- Mientras la región del Soconusco vive una verdadera crisis ambiental por contaminación de ríos, y la sobre explotación de recursos naturales como el agua. Las autoridades federales sin dar a conocer algún motivo, cerraron las oficinas de la SEMARNAT en Tapachula.

Para colmo de males, también se encuentran en proceso de cerrar las oficinas la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), ya que el poco personal que tenían en esta localidad fue concentrado a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Cierran Oficinas de SEMARNAT en Tapachula
Artículo anterior
Realiza DIF de Tapachula entrega de ayudas técnicas y visuales
Artículo siguiente
Gusano Barrenador Sigue Afectando al Ato Ganadero en la Región Soconusco
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

En operativo interinstitucional en Frontera Comalapa detienen a masculino en posesión de arma de fuego, presuntos narcóticos y vehículo con reporte de robo

Al Instante staff - 0
Como parte de la acciones preventivas y disuasivas en el marco de los operativos de seguridad en Frontera Comalapa, la Secretaría de Seguridad del...
Leer más

Estamos trabajando en San Cristóbal de Las Casas, supervisando personalmente las afectaciones ocasionadas por los recientes fenómenos hidrometeorológicos

Al Instante staff - 0
Estamos trabajando en San Cristóbal de Las Casas, supervisando personalmente las afectaciones ocasionadas por los recientes fenómenos hidrometeorológicos que impactaron la ciudad.
Leer más

Con Centro LIBRE y Comedores del Humanismo, Eduardo Ramírez impulsa bienestar en Tuxtla Gutiérrez

Al Instante staff - 0
· Anunció la liberación de mujeres privadas de su libertad y la entrega de relojes inteligentes...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV