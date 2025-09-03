Cierran Oficinas de SEMARNAT en Tapachula

• También concentran a personal de PROFEPA a Tuxtla Gutiérrez.

Tapachula, Chiapas 3 de Septiembre del 2025.- Mientras la región del Soconusco vive una verdadera crisis ambiental por contaminación de ríos, y la sobre explotación de recursos naturales como el agua. Las autoridades federales sin dar a conocer algún motivo, cerraron las oficinas de la SEMARNAT en Tapachula.

Para colmo de males, también se encuentran en proceso de cerrar las oficinas la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), ya que el poco personal que tenían en esta localidad fue concentrado a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. EL ORBE/ Mesa de Redacción.