Realiza DIF de Tapachula entrega de ayudas técnicas y visuales

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo y la presidenta honoraria del Sistema DIF, Beba Pedrero, entregaron lentes para vista cansada, sillas de ruedas, bastones y andaderas, como parte del programa de ayudas técnicas y visuales.
En esta nueva ERA, se trabaja y avanza con humanismo para quienes más lo necesitan y por el bienestar de las familias de Tapachula.

