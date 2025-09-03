Realiza DIF de Tapachula entrega de ayudas técnicas y visuales

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo y la presidenta honoraria del Sistema DIF, Beba Pedrero, entregaron lentes para vista cansada, sillas de ruedas, bastones y andaderas, como parte del programa de ayudas técnicas y visuales.

En esta nueva ERA, se trabaja y avanza con humanismo para quienes más lo necesitan y por el bienestar de las familias de Tapachula.

