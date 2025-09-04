viernes, septiembre 5, 2025
Yamil melgar garantiza la justicia social en la zona alta y baja de Tapachula

Al encabezar la entrega de credenciales a jueces y policías auxiliares de la zona rural alta y baja de Tapachula, el alcalde Yamil Melgar afirmó que su administración trabaja para garantizar la justicia social y el bienestar de las comunidades rurales.

Junto a la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero, el edil resaltó que el Gobierno Municipal impulsa acciones que promueven el bienestar, la justicia y la seguridad de todas las familias, como una forma de reconocer el valor que tienen como motor de progreso y desarrollo social.

“A través de su trabajo en el campo, en la pesca y otras actividades productivas, contribuyen al crecimiento de Tapachula, por ello, este acto simboliza el reconocimiento a la diaria labor que realizan en favor de sus comunidades y que constituye una parte fundamental de la gobernabilidad de nuestro municipio”, resaltó.


Yamil Melgar dijo que el trabajo de jueces y policías auxiliares, es garantía de orden, respeto y confianza, valores esenciales para mantener la paz y la unidad en nuestro municipio.

Finalmente, la coordinadora general de Agencias y Delegaciones Municipales, Mayani Marroquín Pérez, destacó que la entrega de credenciales simboliza el compromiso del alcalde Yamil Melgar y su administración con las comunidades, reafirmando que la justicia social debe llegar a todos los rincones de Tapachula mediante el trabajo conjunto, la disciplina institucional y la vocación de servicio.

En el evento estuvo presente el secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco Mendoza; el primer regidor, Juan Carlos D´Amiano Solís; el director de Gobierno Municipal, Leonel Enrique Vázquez Martínez; la segunda regidora, Camila Morales Asencio; el secretario de Salud Municipal, Pancho Castillo; el secretario de Servicios Públicos, Paul Muñoz; el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, Manuel Alejandro Lluch García; entre otros servidores públicos.

