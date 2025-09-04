FGE y SSP aprehenden a presunto responsable de abuso sexual

– Por hechos ocurridos en el municipio de Suchiapa

Los elementos del orden de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo aprehendieron a Juan “N”, como presunto responsable del delito de abuso sexual, cometido en agravio de una persona del sexo masculino de identidad resguardada, por hechos ocurridos en el municipio de Suchiapa, el 23 de julio de este año.

El presunto agresor será trasladado al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Chiapa de Corzo “El Canelo”, para ser puesto a disposición del Juez de Control competente.

Cabe señalar que el inculpado se desempeñaba como docente de la Universidad Politécnica en el municipio de Suchiapa.

La Fiscalía General del Estado refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar Cero Impunidad.