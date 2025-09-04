“Queremos ser una SSP cercana a la población”: Óscar Alberto Aparicio Avendaño

•Secretario de Seguridad del Pueblo sostiene reunión de trabajo con integrantes de COPARMEX Costa de Chiapas.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 04 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de fortalecer los lazos de colaboración entre el sector empresarial, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañado del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Serrano Escobedo; del director de la Guardia Estatal Fronteriza, Diego Eduardo Echavarría Lara; el fiscal de Distrito Región Zona Costa de la Fiscalía General del Estado (FGE), Arturo Pablo Liévano, y el secretario de Seguridad Pública Municipal, Manuel Alejandro Lluch García, sostuvieron una reunión de trabajo con los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) de la región Costa de Chiapas, presidida por Martha Yamel Moisés Ceja.

Durante el encuentro, se abordaron temas relacionados con la seguridad en la zona, así como estrategias conjuntas para mejorar la prevención del delito y continuar garantizando un entorno más seguro para la actividad empresarial y la ciudadanía en general.

El secretario de Seguridad del Pueblo, destacó la importancia de mantener un diálogo abierto y constante con los sectores productivos del estado, como parte de las acciones para construir una sociedad más participativa en la prevención y atención de temas de seguridad, siguiendo los principios del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar. “Estas reuniones son para estar cerca de ustedes, queremos ser una SSP cercana a la población”, afirmó.

Asegurando que día a día, se trabaja de manera coordinada con los tres niveles de gobierno para continuar pacificando el estado, siguiendo el principio de Cero Corrupción, garantizando la pronta reacción de las diversas corporaciones de la SSP ante cualquier eventualidad. “En Chiapas la ley sí se aplica, no se va a permitir que se cometan delitos y queden impunes”, aseveró.

Por su parte, los representantes de COPARMEX Costa de Chiapas, manifestaron su disposición para colaborar activamente con las autoridades, además de reconocer el compromiso y la labor implementada, asegurando que hace un año era imposible salir a comer a restaurantes, por la inseguridad.

Afirmaron que las condiciones de hoy son diferentes, que hoy viven seguros, lo que ha permitido una mayor inversión económica en la región, por ello, exhortaron al secretario de Seguridad del Pueblo, y a la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a seguir trabajando por Chiapas, continuando con los buenos resultados que hasta ahora se han logrado.

Con una proximidad social cercana, la SSP, bajo la dirección de esta Nueva ERA, reafirma su compromiso impulsando este tipo de encuentros, trabajando de la mano con el sector privado para fortalecer la seguridad y la confianza ciudadana en Chiapas.