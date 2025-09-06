En operativo de seguridad detienen a masculino por probable corrupción de menores y personas incapaces en Villa Corzo

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino por el probable delito de corrupción de menores y personas incapaces en el municipio de Villa Corzo.

Durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en el barrio La Ganadera del municipio, se logró la detención de Adrián “N”, quien fue sorprendido ingeriendo bebidas embriagantes en el interior de su domicilio en compañía de una menor de edad de identidad reservada.

Por estos hechos, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de combatir todas las expresiones delictivas en contra de niños, niñas, adolescentes y mujeres en el estado de Chiapas.