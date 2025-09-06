sábado, septiembre 6, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEn operativo de seguridad detienen a masculino por probable corrupción de menores...
Al InstanteRojas

En operativo de seguridad detienen a masculino por probable corrupción de menores y personas incapaces en Villa Corzo

0
34

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino por el probable delito de corrupción de menores y personas incapaces en el municipio de Villa Corzo.

Durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en el barrio La Ganadera del municipio, se logró la detención de Adrián “N”, quien fue sorprendido ingeriendo bebidas embriagantes en el interior de su domicilio en compañía de una menor de edad de identidad reservada.

Por estos hechos, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de combatir todas las expresiones delictivas en contra de niños, niñas, adolescentes y mujeres en el estado de Chiapas.

En operativo de seguridad detienen a masculino por probable corrupción de menores y personas incapaces en Villa Corzo
Artículo anterior
En operativo interinstitucional en Tuxtla Chico detienen a dos masculinos en posesión de presuntos narcóticos.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

En operativo interinstitucional en Tuxtla Chico detienen a dos masculinos en posesión de presuntos narcóticos.

Al Instante staff - 0
Como parte de la acciones preventivas y disuasivas, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación...
Leer más

La Transformación Avanza en Durango

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo del evento La Transformación Avanza en Durango, encabezado por la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos...
Leer más

Una Noche a Todo Color

Al Instante staff - 0
Con una propuesta fresca y diferente, Stephania De los Santos, brilló como anfitriona al presentar su primer evento: “Paint & Wine”, una experiencia que...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV