En Sonora, Programa Integral de Preoducción de Carne de Alta Calidad tendrá una Inversión de 831 MDP: Presidenta Claudia Sheinbaum

EN SONORA, PROGRAMA INTEGRAL DE PRODUCCIÓN DE CARNE DE ALTA CALIDAD TENDRÁ UNA INVERSIÓN DE 831 MDP: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM

* El Programa Integral para la Producción de Carne de Alta Calidad incluye la entrega de sementales bovinos, fondo de crédito para engorda con bajas tasas de interés y la construcción de un Centro Integral de Ganadería

* Informó que, en Sonora, los Programas para el Bienestar benefician a un millón 8 mil 700 personas con una inversión anual de cerca de 20 mil mdp

Hermosillo, Sonora, 6 de septiembre de 2025.- En su gira nacional de rendición de cuentas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció como parte del Plan México, una inversión de 831 millones de pesos (mdp) en Sonora para el Programa Integral para la Producción de Carne de Alta Calidad, con lo que se apoyará a ganaderos y ganaderas del estado mediante la entrega de sementales bovinos, un fondo de crédito para engorda con bajas tasas de interés y la construcción de un Centro Integral de Ganadería.

“Ya está el recurso, así que antes de que acabe septiembre empezamos con las primeras entregas, si así lo consideran. En esta primera etapa incluye Sonora, Coahuila y Durango. Y ya en una segunda etapa es probable que vayamos a Chihuahua y a Tamaulipas, los estados del norte del país. Pero ya este año iniciamos y esperemos que el próximo año ya estemos con exportación y producción de carne en nuestro país, de la mejor carne que es de aquí, de Sonora”, puntualizó desde el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, Sonora.

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que con la Cuarta Transformación, 13.5 millones de personas salieron de la pobreza, hazaña histórica que fue posible gracias a que de 2018 a 2025, el salario mínimo aumentó 135 por ciento —esto luego de que durante los 36 años del periodo neoliberal no se incrementó en perjuicio de las y los trabajadores—; además de que se implementaron los Programas para el Bienestar, que en Sonora apoyan a un millón 8 mil 700 personas, lo que representa, este año, una inversión de cerca de 20 mil mdp.

Detalló que son 312 mil 682 derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores; 32 mil 607 de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; 5 mil 824 de Jóvenes Construyendo el Futuro; 6 mil 678 reciben la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro; 99 mil 661 la beca Benito Juárez; 27 mil 388 niños y niñas reciben la beca para estudiantes de primaria; se apoya a 8 mil 759 niñas y niños de 0 a 4 años; 12 mil 371 personas reciben Bienpesca; 5 mil 885 Producción para el Bienestar; 4 mil 454 Sembrado Vida; 5 mil 254 Fertilizantes Gratuitos; y 68 mil 698 personas son beneficiarias de Leche para el Bienestar. Además, mil 529 escuelas de educación básica y 98 preparatorias son intervenidas a través de La Escuela es Nuestra.

Sobre la Pensión Mujeres Bienestar informó que en octubre arranca la distribución de tarjetas para que este año todas las mujeres de 60 a 64 años reciban un apoyo bimestral, además de que adolescentes de secundaria ya reciben la beca Rita Cetina; mientras que personas adultas mayores y con discapacidad ya reciben la visita médica por parte de Salud Casa por Casa.

Puntualizó que en Sonora también se construye el Puerto de Guaymas; la carretera Guaymas-Chihuahua; la de Bavispe-Nuevas Casas Grandes, que este año será inaugurada; cinco caminos artesanales; el libramiento de Nogales; 20 mil viviendas para no derechohabientes a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 35 mil viviendas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y adicional a ello, a 300 mil familias se les redujo significativamente sus deudas con el Infonavit y la gran mayoría recibirá sus escrituras de forma gratuita, mismo esquema que se aplica a derechohabientes del Fovissste; todo ello gracias al programa Vivienda para el Bienestar.

También se repavimentan todas las carreteras federales, se moderniza el aeropuerto de Ciudad Obregón y el aeropuerto de Guaymas. Se construirán 47 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), se rehabilitará y equipará el Hospital General de Zona (HGZ) Dr. Ernesto Ramos Bours en Hermosillo; se construirá y equipará el HGZ en Navojoa, el HGZ de San Luis Río Colorado y se sustituirá el HGZ No. 4 en Guaymas.

Destacó, además, la tecnificación de los Distritos de Riego 041, 038 y ampliación del 018; la construcción de la Central Ciclo Combinado (CCC) de San Luis Río Colorado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); impulso a plantas fotovoltaicas en Puerto Peñasco y el desarrollo del Plan Sonora para el uso de litio y la atracción de inversiones.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, agradeció a la Presidenta de México por el apoyo que ha brindado al estado, particularmente en la entrega de Programas para el Bienestar, en infraestructura y en ganadería, además reconoció que su liderazgo da muestra de que México es un país que dialoga y busca el entendimiento sin renunciar a su soberanía.

