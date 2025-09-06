En operativo interinstitucional detienen a masculino con vehículo con reporte de robo en San Cristóbal de Las Casas

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino con vehículo con reporte de robo, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.

En el marco de los operativos de seguridad, guardias estatales sobre el boulevard Juan Sabines a la altura de la terminal de transporte Ocosingo – Palenque, aplicaron control preventivo de detención a Josué “N”, quien conducía una unidad vehicular marca Chevrolet tipo Sonic color gris oscuro, mismo que cuenta con reporte de robo vigente del 6 de enero del 2024 en el estado de Yucatán, de acuerdo al Registro Público Vehicular (REPUVE).

El detenido y el vehículo como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo continúa trabajando en las estrategias preventivas y disuasivas en el marco de los operativos interinstitucionales, para combatir el robo de vehículos en el estadode Chiapas.