Tapachula FC TDP inicia su temporada 2025-2026 en casa

Tapachula, Chiapas, a 5 de septiembre de 2025. – El equipo Tapachula FC de la Tercera División Profesional comenzará su camino en la temporada 2025-2026 este domingo 07 de septiembre a las 18:00 horas, cuando reciba en el Estadio Olímpico de Tapachula a la Universidad Euroamericana, en partido correspondiente a la Jornada 1 de la Liga TDP.

Los de la Perla del Soconusco disputarán un total de 15 partidos en la primera vuelta, de los cuales ocho serán en casa y siete en calidad de visitante, dentro del Grupo 2, sector que comparten con representativos chiapanecos como Lechuzas, UDS, Chifut, Pro Camp, Pavones e Iguanas FC, además de nuevos integrantes de la liga como Chapulineros de Oaxaca.



1 de 4

Bajo la dirección técnica de Edgar Marini, el conjunto tapachulteco se declara listo después de una intensa pretemporada. Con la motivación al máximo y el objetivo claro de superar lo hecho en la campaña anterior, el plantel apuesta a convertir el Olímpico de Tapachula en una plaza difícil para cualquier rival.Entre las novedades del equipo destacan la incorporación del arquero Fernando Canto, proveniente de Artesanos Bajos de Chila, así como refuerzos de calidad como Aarón Sánchez, Jafet Chirino, Darinel Cinco y Juan Pablo Rodríguez. Asimismo, desde las fuerzas básicas del club se suma al primer plantel el defensor central Fernando Anaya, ejemplo del proceso de formación que impulsa la institución.Después del debut en casa, Tapachula FC visitará a los Chapulineros de Oaxaca en Tlacochahuaya dentro de la Jornada 2. Posteriormente, en la Jornada 3 recibirá a la Universidad UDS de Comitán, y cerrará septiembre viajando a Villahermosa, Tabasco, para enfrentar a Artesanos Bajos de Chila.La directiva extiende una cordial invitación a la afición tapachulteca para respaldar a los jóvenes en este inicio de torneo. La cita es este domingo 07 de septiembre a las 18:00 horas en el Estadio Olímpico de Tapachula, en un encuentro que promete intensidad, talento y un gran ambiente en las tribunas.