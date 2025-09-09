martes, septiembre 9, 2025
Dignificamos la labor de quienes protegen a la ciudadanía: Yamil Melgar

Con el firme propósito de otorgar a los trabajadores el equipo necesario para salvaguardar la integridad, la paz y el bienestar de las familias tapachultecas, el alcalde Yamil Melgar entregó uniformes, prendas de seguridad y protección a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal (SSPyPCM).

En este marco, el edil resaltó que dicha acción representa el compromiso firme y decidido del Gobierno Municipal con la seguridad, la dignidad y el profesionalismo de quienes día a día protegen a la ciudadanía.

“La labor que realiza el personal de la SSPyPCM no es sencilla, requiere disciplina, valentía y vocación de servicio, por ello, quiero reconocer su trabajo y la respuesta inmediata a las denuncias ciudadanas, lo que permite que los índices delictivos sigan bajando en todo el municipio”, puntualizó.


Al entregar mil 528 juegos de uniformes al personal operativo y adscrito, que incluyen dos juegos completos para cada elemento, Yamil Melgar destacó que la seguridad es una prioridad para los gobiernos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, quienes respaldan de manera permanente las acciones orientadas a garantizar la tranquilidad y bienestar de la ciudadanía.

En su intervención, el titular de la SSPyPCM, Manuel Alejandro Lluch García, destacó que dotar a los elementos policiales de las herramientas necesarias para el desempeño de sus funciones, representa una acción fundamental para fortalecer a la corporación que trabaja con responsabilidad, honradez y respeto irrestricto a los derechos humanos en beneficio de la población.

Al evento asistió el primer regidor, Juan Carlos D´Amiano Solís; la síndico Municipal, Cleo Ortiz; el tercer regidor, Edi Alberto García Juárez; el tesorero Municipal, Francisco Javier Pinto Chacón; la cuarta regidora Bertha Moreno Espinosa; el titular del Órgano Interno de Control Municipal, José Alfredo Jiménez Reyes; la segunda regidora Camila Morales Asencio; la sexta regidora Adriana Blas Solís; entre otros servidores públicos.

Artículo anterior
Poder Judicial del Estado dicta sentencias condenatorias de 41 años y 31 años por los delitos de Homicidio Calificado y Homicidio Calificado en grado de tentativa
