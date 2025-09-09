martes, septiembre 9, 2025
Poder Judicial del Estado dicta sentencias condenatorias de 41 años y 31 años por los delitos de Homicidio Calificado y Homicidio Calificado en grado de tentativa

– Tres personas fueron sentenciadas por su responsabilidad penal en los hechos ocurridos en el municipio de Simojovel, Chiapas.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de dos personas del sexo masculino y una persona del sexo femenino, por el delito de Homicidio Calificado y Homicidio Calificado en grado de tentativa, cometido en agravio de dos personas con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Simojovel, Chiapas, el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de San Cristóbal resolvió imponer a Antonio “N” y a Juan “N” una pena de 41 años y ocho meses de prisión, y a Amelia “N” una pena de 31 años y tres meses de prisión. Asimismo, se les condenó al pago de la reparación del daño, y no se les concedió ningún beneficio sustitutivo de esta pena.

Lo anterior, derivado del desahogo de pruebas realizado por el órgano técnico de investigación y acusación durante las audiencias orales, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de la y los sentenciados.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una impartición de justicia más humanista, en la que los delitos que vulneran el tejido social no queden impunes.

