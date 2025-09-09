martes, septiembre 9, 2025
Chiapas encabeza ranking nacional de seguridad con la Policía Estatal mejor calificada

La Guardia Estatal de Chiapas se posiciona como la mejor evaluada del país en lo que va de este año, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad realizada por la consultora Emotegia.

La entidad encabeza el ranking de las 10 policías mejor calificadas a nivel nacional, con una puntuación de 40.63 por ciento, reflejo de la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar y el trabajo realizado por la Secretaría de Seguridad del Pueblo que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño; misma que ha dado resultados en la pacificación del estado y que ha devuelto tranquilidad a las familias chiapanecas.

En estos primeros nueve meses del inicio de la Nueva ERA, se ha logrado un cambio trascendental en materia de seguridad, trabajando de manera coordinada con los tres niveles de gobierno, con una Secretaría de Seguridad del Pueblo robusta y con las condiciones necesarias para hacer frente a la delincuencia.

