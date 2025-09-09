martes, septiembre 9, 2025
En Quintana Roo, aprehenden a presunto violador de Tuxtla Gutiérrez: FGE

• Por hechos ocurridos en diciembre de 2018

La Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en coordinación con la Fiscalía General de Quintana Roo, ejecutaron mandamiento judicial en contra de José “N”, por el presunto delito de violación agravada, cometido en perjuicio de una menor de edad de identidad reservada, por hechos ocurridos en diciembre de 2018, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El presunto agresor fue puesto a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de Chiapa, Tuxtla y Cintalapa, con sede en Cintalapa de Figueroa, quien definirá su situación legal.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de trabajar en coordinación con instancias de otros estados, para combatir el delito y velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

