Estalla Conflicto al Interior de la CTM en #Tapachula

Tapachula 9 septiembre 2025._ Un grupo de agremiados y secretarios sindicales se apoderaron por la mañana de este martes 9 de Septiembre de las oficinas de la confederación de trabajadores de México, CTM en Tapachula.

El edificio se encuentra ubicado en la 10a. Norte entre la 5a y 7a calle poniente de la colonia centro de está localidad.

El grupo encabezado por la secretaria general de la CTM, Sra. Luz María Candelaria Castillejos ingreso con un grupo a las oficinas regionales en Tapachula, según sus dichos para retomar el control de este sector obrero.

En el lugar hubo confrontación y jaloneo con otro grupo de personas que se encontraban en el lugar.

El grupo que arribo a este inmueble, acusa a otros sindicatos de mantener secuestrado el edificio de la CTM identificado por transportistas de la modalidad de volteos encabezados por Sostenes Ruiz Figueroa, quien supuestamente solo buscan sus propios intereses.

El inmueble en este momento se encuentra cerrado con cadenas. EL ORBE/ Mesa de Redacción.