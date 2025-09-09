martes, septiembre 9, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEstalla Conflicto al Interior de la CTM en #Tapachula
Al Instante

Estalla Conflicto al Interior de la CTM en #Tapachula

0
4

Estalla Conflicto al Interior de la CTM en #Tapachula

Tapachula 9 septiembre 2025._ Un grupo de agremiados y secretarios sindicales se apoderaron por la mañana de este martes 9 de Septiembre de las oficinas de la confederación de trabajadores de México, CTM en Tapachula.

El edificio se encuentra ubicado en la 10a. Norte entre la 5a y 7a calle poniente de la colonia centro de está localidad.

El grupo encabezado por la secretaria general de la CTM, Sra. Luz María Candelaria Castillejos ingreso con un grupo a las oficinas regionales en Tapachula, según sus dichos para retomar el control de este sector obrero.

En el lugar hubo confrontación y jaloneo con otro grupo de personas que se encontraban en el lugar.

El grupo que arribo a este inmueble, acusa a otros sindicatos de mantener secuestrado el edificio de la CTM identificado por transportistas de la modalidad de volteos encabezados por Sostenes Ruiz Figueroa, quien supuestamente solo buscan sus propios intereses.

El inmueble en este momento se encuentra cerrado con cadenas. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Artículo anterior
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a través de plataformas oficiales: Dra. Claudia Sheinbaum Pardo: https://www.youtube.com/live/T73D7YWT66c?si=9pDoRLjsXePJrdwF Gobierno de México: https://www.youtube.com/live/ddZcBjU_YPs?si=UwQdXXlm5Ii5QE11 Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE): https://www.youtube.com/live/laE1E2o1BhA?si=dd1ikJosUs2e8jj3
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

¡Dragones FC con un Pie en Semifinales en la AM!

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas.-Los Dragones FC, fulmina ron 5-2 al Atlético Civil, en cuarto de finales de ida, del Torneo Clausura 2025, en la categoría veteranos...
Leer más

Conmemoran el Día Internacional de la Mujer Indígena

Al Instante staff - 0
La Escuela Normal Experimental La Enseñanza e Ignacio Manuel Altamirano, que dirige la Dra. Luz Guadalupe Colmenares Malpica, conmemoró el Día Internacional de la...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV