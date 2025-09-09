La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación ante el hallazgo de una persona del sexo masculino sin vida al interior del Centro de Cumplimiento de Sanciones Administrativas (CECUMPLE), conocido como «La Popular», en Tuxtla Gutiérrez. El cuerpo no presenta rasgos de muerte violenta, no obstante, fue trasladado por el personal Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley y continuar con las investigaciones sobre la causa de muerte, a fin de esclarecer los hechos.
La Fiscalía General del Estado, Informa:
