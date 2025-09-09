En operativo interinstitucional aseguran vehículos con reporte de robo, abandonados, con documentos de búsqueda y localización en Chiapas

En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, Guardia Estatal Fronteriza y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, la Guardia Nacional (GN), el Ejército Mexicano y la Policía Municipal, aseguraron diez vehículos con reporte de robo, abandonados y con documentos de búsqueda y localización en el estado de Chiapas.

Las acciones preventivas y disuasivas implementadas en el estado de Chiapas, permitieron el aseguramiento de ocho vehículos y dos motocicletas, entre ellos; seis con reporte de robo, dos en calidad de abandono y dos más con documentos de búsqueda y localización, por la posible comisión de hechos delictuosos.

En Chiapa de Corzo, se realizó el aseguramiento del vehículo marca Nissan tipo Sentra de color azul.

En el municipio de Tuxtla Gutiérrez, se aseguraron las unidades, marca Isuzu, Nissan tipo Versa en modalidad de taxi. Además, de la recuperación del vehículo marca Kia, el cual cuenta con reporte de robo vigente en el estado de Veracruz.

En Suchiate, dos motocicletas; una de la marca Italika y otra de la marca Movesa. En el municipio de Ocosingo, se aseguró el vehículo marca Nissan tipo NP300.

En el municipio de Ixtapangajoya, se recuperó el vehículo marca Toyota tipo Hilux, la cual cuenta con reporte de robo vigente en el estado de Tabasco.

En Frontera Comalapa, se obtuvo la recuperación del vehículo marca Nissan tipo Versa de color vino.

En una última acción, en el municipio de Pueblo Nuevo, se logró el aseguramiento de la unidad vehicular marca Nissan tipo Frontier NP300.

En consecuencia, las unidades vehiculares quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar lo conducente.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las acciones interinstitucionales de prevención, combate e inhibición del robo de vehículos en el estado de Chiapas.