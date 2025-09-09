martes, septiembre 9, 2025
Poder Judicial del Estado impone sentencia condenatoria de 25 años de prisión por el delito de Homicidio Calificado
Al Instante

Poder Judicial del Estado impone sentencia condenatoria de 25 años de prisión por el delito de Homicidio Calificado

– Sentencian a Daniel “N” por su responsabilidad penal en los hechos ocurridos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de una persona del sexo masculino por el delito de Homicidio Calificado, cometido en agravio de una persona del mismo sexo con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y derivado del desahogo de pruebas realizado por el órgano técnico de investigación y acusación durante las audiencias orales, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Por lo que, los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de los distritos de Tuxtla, Chiapa y Cintalapa resolvió imponer a Daniel “N” una pena de 25 años de prisión, además del pago de la reparación del daño.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso de impartir una justicia más humana, transparente y accesible, en la que no haya lugar para la impunidad en los delitos que laceren el tejido social.

