Cabildo de Tapachula aprueba Plan Emergente para atender la recolección de basura en el municipio

El Gobierno Municipal de Tapachula informa a la ciudadanía que en Sesión Extraordinaria de Cabildo, los integrantes del cuerpo edilicio aprobaron y respaldaron de manera unánime el Plan Emergente para atender de forma puntual la problemática de la basura en nuestro municipio.

Este plan contempla la implementación inmediata de acciones estratégicas para reforzar la cobertura del servicio de recolección y garantizar una disposición final adecuada de los residuos.

Con estas medidas, el Ayuntamiento de Tapachula responde a una de las principales demandas de la población, priorizando la salud pública, la imagen urbana y la protección del medio ambiente.



El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con los diferentes sectores de la sociedad para ofrecer soluciones integrales que fortalezcan la calidad de vida de las familias tapachultecas, consolidando un municipio más limpio, ordenado y sostenible.

Para concluir, el Ayuntamiento agradece la comprensión de la ciudadanía durante este proceso de ajuste, al tiempo de reiterar que se trabaja con responsabilidad y transparencia para ofrecer resultados efectivos que contribuyan al bienestar de todos.