viernes, septiembre 12, 2025
Poder Judicial del Estado impone sentencia de 41 años de prisión por los delitos de Homicidio Calificado y Homicidio en grado de tentativa

– Sentencia a Luis “N” por su responsabilidad penal en los hechos ocurridos en el municipio de Reforma, Chiapas.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de una persona del sexo masculino por los delitos de Homicidio Calificado y Homicidio en grado de tentativa, cometido en agravio de una persona y un adolescente con identidades reservadas.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Reforma, Chiapas, donde una persona del sexo masculino perdiera la vida y un adolescente resultara herido, se logró acreditar la participación y responsabilidad del acusado, luego de que el órgano técnico de investigación y acusación realizara el desahogo de las pruebas durante las audiencias orales.

Por lo que, el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Pichucalco resolvió imponer a Luis “N” una pena de 41 años y ocho meses de prisión, además del pago de la reparación del daño; asimismo, no se le concedió ningún sustitutivo de pena.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso de impartir una justicia con enfoque humanista, en donde los delitos que atenten contra la integridad y la vida de las y los chiapanecos no queden impunes.

