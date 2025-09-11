“Estamos trabajando coordinados, bajo el liderazgo de nuestro gobernador”: Óscar Alberto Aparicio Avendaño

*Secretaría de Seguridad del Pueblo instala la Base Kanan 4 en Honduras de la Sierra.

Honduras de la Sierra, Chiapas; 11 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de brindar seguridad en todas las zonas de Chiapas, y bajo el liderazgo del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, que dirige, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, llevó a cabo la instalación de la Base Kanan 4, como parte de una estrategia integral para fortalecer la pacificación del estado, una acción histórica, al contar por primera vez con una base de seguridad en el municipio de Honduras de la Sierra.

La nueva unidad contará con la operación de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), quienes estarán desplegados de manera estratégica para atender emergencias, vigilar el territorio y garantizar la paz social en beneficio de la población.

El secretario de Seguridad del Pueblo, afirmó que la voluntad política del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, ha permitido que en estos primeros nueve meses se cumpla la ley. “Estamos trabajando coordinados, bajo el liderazgo de nuestro gobernador, siguiendo la estrategia y la política de seguridad de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch”.

Aseguró que el compromiso sigue firme, trabajando con Cero Corrupción. “La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y la Guardia Estatal de la SSP se va a quedar para ayudarlos, para protegerlos, para que nunca más la delincuencia organizada vuelva a flagelarnos, nunca más nos van a aterrorizar”, aseveró.

Con la Base Kanan 4, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, siguiendo los lineamientos de esta Nueva ERA, reafirma su compromiso con la paz y el bienestar de su población, consolidando un modelo de seguridad pública adaptado a los retos del presente y las exigencias del futuro.