Habitantes de Tapachula agradecieron la implementación del Plan Emergente de Recolección de Basura

Habitantes de Tapachula agradecieron la implementación del Plan Emergente de Recolección de Basura, puesto en marcha por el alcalde Yamil Melgar en unidad con el Cabildo.

Estas acciones fortalecen de manera integral el servicio de recolección de residuos, permitiendo una atención más eficiente y oportuna a la ciudadanía, y contribuyendo a la construcción de un municipio más limpio, ordenado y sostenible.

La población destacó que gracias a estas acciones se está atendiendo el problema desde la raíz, lo que garantiza un servicio de recolección puntual y eficaz, contribuyendo a la construcción de un municipio más limpio y sostenible.

